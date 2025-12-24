Cezayir-Sudan CANLI YAYIN: Saati, kanalı ve muhtemel 11'leri'

Afrika Uluslar Kupası E Grubu’nda merakla beklenen Cezayir ve Sudan karşılaşması, futbolseverler tarafından en çok araştırılan maçlar arasında yerini aldı. Cezayir, yıldızlarıyla dolu kadrosuyla geçmişte yaşadığı grup aşaması hayal kırıklığını unutturmak istiyor. Sudan ise tarihi şampiyonluğunun hatırına, güçlü rakibine karşı sürpriz yapmayı hedefliyor. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyenler için Cezayir-Sudan maçının canlı yayın bilgilerini haberimizde derledik.