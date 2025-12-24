Burkina Faso, Afrika Uluslar Kupası E Grubu’nda Ekvator Ginesi ile karşılaşıyor. Turnuvanın favorisi olarak gösterilen Burkina Faso, yıldız kadrosuyla dikkat çekerken Ekvator Ginesi ise disiplinli savunmasıyla galibiyet peşinde. Turnuvaya 3 puanla başlamak isteyen her iki takım için de 3 puan büyük önem taşıyor. AFCON 2025'i canlı takip etmek isteyenler için Burkina Faso-Ekvator Ginesi maçı yayın bilgileri haberimizde...

Burkina Faso-Ekvator Ginesi maçını canlı takip etmek için tıklayın...

AFCON 2025 heyecanı, E Grubu'nda stratejik bir savaş vaat eden Burkina Faso - Ekvator Ginesi karşılaşmasıyla zirveye taşınıyor. Afrika futbolunun son yıllardaki en istikrarlı takımlarından biri olan Burkina Faso, teknik direktör Brama Traoré yönetiminde turnuvaya şampiyonluk parolasıyla girerken; kısıtlı imkanlarına rağmen kupa arenasında her zaman sürprizlere imza atan Ekvator Ginesi, bu kez başka bir mucize peşinde koşuyor. Dango Ouattara ve Issa Kaboré gibi Premier Lig tecrübesine sahip isimlerin sürüklediği Burkina hücum hattı ile Saul Coco liderliğindeki dirençli Ekvator savunması arasındaki karşılaşmanın yayın bilgilerini sizler için derledik.

BURKİNA FASO-EKVATOR GİNESİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Burkina Faso-Ekvator Ginesi maçı, 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 15.30'da başlayacak.

BURKİNA FASO-EKVATOR GİNESİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nun ilk haftasında oynanacak Burkina Faso-Ekvator Ginesi maçı, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BURKİNA FASO-EKVATOR GİNESİ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Burkina Faso: Koffi; Kabore, Tapsoba, Djiga, Kouassi; Zougrana; Ouattara, Ouedraogo, I Toure, Irie; B Traore

Ekvator Ginesi: Owono; Akapo, Obiang, Coco, Ndong; Ganet, Eneme; Asue, Salvador, Nabil; Nsue