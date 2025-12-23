EuroLeague’in 18. haftasında dev bir randevu basketbolseverleri bekliyor! 10 galibiyetle 5. sırada yer alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 12 galibiyetle zirve ortağı olan Barcelona’yı konuk ediyor. Sarunas Jasikevicius yönetiminde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nu kaleye dönüştüren sarı-lacivertliler, güçlü rakibini mağlup ederek ilk 4 hedefi yolunda dev bir adım atmayı amaçlarken Barcelona ise İstanbul deplasmanından zaferle dönerek liderlik yolunda hatasız ilerlemek istiyor. Avrupa basketbolunun iki devini karşı karşıya getiren karşılaşmanın yayın bilgileri haberimizde...

Euroleague'de heyecan, 18. haftada Fenerbahçe Beko-Barcelona karşılaşmasıyla devam ediyor. Ligde geride kalan haftalarda topladığı 10 galibiyetle zirve takibini 5. sıradan sürdüren Fenerbahçe Beko, 12 galibiyetle ligin 2. basamağında bulunan İspanyol devi Barcelona karşısında, taraftarının desteğiyle gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Hem taktiksel derinliği hem de parkeye yansıyacak yüksek kalite düzeyiyle adeta bir erken final niteliği taşıyan bu zorlu mücadelenin detayları merak ediliyor. Avrupa'nın en formda yıldızlarını İstanbul'da bir araya getiren dev mücadelenin yayın bilgilerini sizler için derledik...

Fenerbahçe Beko-Barcelona MAÇI NE ZAMAN?

Euroleague'in 18. haftasındaki Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı maçı, 23 Aralık Salı günü oynanacak.

Fenerbahçe Beko-Barcelona MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko-Barcelona MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, oynadığı 16 maçta 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı. Bir maçı eksik Fenerbahçe, ligde averajla 5. sırada yer alıyor.

Barcelona ise çıktığı 17 maçta 12 galibiyet ve 5 mağlubiyetin ardından averajla 2. sırada zirvenin ortağı konumunda bulunuyor.

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde son olarak İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı deplasmanda 87-72 yendi.

Ligde geçen sezon oynanan iki maçta Fenerbahçe, deplasmanda 90-63, İstanbul'da ise 83-75 sahadan mağlup ayrılmıştı.

