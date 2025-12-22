Fulham-Nottingham Forest maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Premier Lig’in 17. haftasında Fulham ile Nottingham Forest, önemli bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Marco Silva’nın öğrencileri, iç sahada alacakları galibiyetle ligde 12. sıraya tırmanmayı hedefliyor. Nottingham Forest cephesinde ise amaç net: Sean Dyche yönetiminde bu zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek düşme hattıyla arasındaki mesafeyi açmak. Kazanması halinde puanını 21’e çıkaracak olan konuk ekip için mücadele büyük önem taşıyor. Peki, Fulham-Nottingham Forest maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?