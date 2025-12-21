Genoa-Atalanta maçı canlı yayın: Saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A’da 16. hafta, ligin iki köklü kulübünün stratejik mücadelesine sahne oluyor. Sahasında oynamanın avantajını kullanmak isteyen Genoa, topladığı 14 puanın üzerine yenilerini ekleyerek düşme hattından uzaklaşıp ligin orta sıralarında, sağlam bir yer edinmek istiyor. Öte yandan, oyun disiplini ve yüksek temposuyla bilinen Atalanta ise hanesindeki 19 puanı galibiyetle taçlandırıp üst gruptaki rakiplerine baskı kurmayı amaçlıyor. İki ekibin de puan kaybına tahammülünün olmadığı bu zorlu karşılaşmanın yayın bilgileri merak ediliyor. Peki Genoa-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?