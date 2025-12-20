Tğm detaylarıyla Köln-Union Berlin maçı: Saati ve canlı yayın kanalı!

15. hafta Bundesliga heyecanı, Köln ile Union Berlin arasında geçecek olan zorlu maçla devam ediyor. 10. sıradaki Köln, kendi sahasında kazanarak sezonun ilk yarısını güçlü bir konumda tamamlamak istiyor. 8. sırada yer alan Union Berlin ise, 3 puan alarak Avrupa hedeflerine bir adım daha yaklaşmanın peşinde. Cologne Stadium'da oynanacak zorlu mücadelenin yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri haberimizde...