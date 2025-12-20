Premier Lig’de 17. hafta heyecanı, Brighton ile Sunderland arasındaki mücadeleyle devam ediyor. Fabian Hürzeler’in ekibi Brighton, son haftalardaki galibiyet hasretine bu maçta son vermek isterken, Sunderland ise Regis Le Bris yönetiminde yakaladığı form grafiğini korumanın peşinde. Karşılaşma öncesinde Ferdi Kadıoğlu’nun sahada olup olmayacağı da merak konusu. Futbolseverler, Brighton-Sunderland maçının oynanacağı tarih, başlama saati ve yayın kanalını araştırıyor. İşte detaylar...

Premier Lig'in 17. haftasında Brighton ile Sunderland, dikkat çeken bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Fabian Hürzeler yönetimindeki Brighton, son 3 maçta galibiyet yüzü göremezken bu karşılaşmayla birlikte kötü seriyi sonlandırmayı amaçlıyor. Sunderland cephesinde ise hedef net: Regis Le Bris önderliğinde yakalanan çıkışı sürdürmek. Ayrıca karşılaşma öncesinde Ferdi Kadıoğlu'nun forma giyip giymeyeceği de futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Brighton-Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BRIGHTON-SUNDERLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 17. haftasında oynanacak Brighton-Sunderland maçı 20 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.

BRIGHTON-SUNDERLAND MAÇI HANGİ KANALDA?

The American Express'te oynanacak Brighton-Sunderland maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BRIGHTON-SUNDERLAND MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Brighton: Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Boscagli, Ferdi Kadıoğlu; Hinshelwood, Ayari; Minteh, Rutter, De Cuyper; Welbeck

Sunderland: Roefs; Mukiele, Geertruida, Ballard, Alderete, Hume; Rigg, Xhaka, Le Fee; Isidor, Brobbey