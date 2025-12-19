İtalya Süper Kupa yarı finalinde Inter'i penaltılarla eleyen Bologna, finale çıktı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanan karşılaşmada Inter, 2. dakikada Marcus Thuram'ın golüyle öne geçti.
Bologna, maçın 35. dakikasında Riccardo Orsolini'nin penaltı golüyle beraberliği yakaladı.
Yarı final mücadelesinin normal süresinde eşitlik bozulmayınca maç penaltılara kaldı.
Penaltı atışlarında rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Bologna, finalde Napoli'nin rakibi oldu.
Ciro Immobile atıyor ve Bologna İtalya Süper Kupası'nda finale gidiyor! 🇮🇹🏆 pic.twitter.com/TxGgAlu6nb— TRT Spor (@trtspor) December 19, 2025