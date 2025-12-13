Chelsea-Everton maçı canlı! Chelsea Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig’de üst sıralara tırmanmak isteyen Chelsea, Cumartesi günü Stamford Bridge’de formda Everton’ı konuk edecek. Son haftalardaki istikrarsız performansına son vermek isteyen Maviler, taraftarı önünde galibiyet arayacak.

Chelsea-Everton maçı saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig'de bu hafta Chelsea, evinde Everton ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Form durumunu düzeltmek isteyen Chelsea, Cumartesi akşamı taraftarı önünde kazanmak için sahaya çıkıyor. Futbolseverler ise karşılaşmanın yayın saatini ve kanal bilgisini merak ediyor. Chelsea - Everton maçı canlı yayınla ekrana gelecek ve isteyenler dijital platformlardan da mücadeleyi takip edebilecek. Peki, Chelsea-Everton Premier Lig maçı saat kaçta, hangi kanalda?

CHELSEA-EVERTON MAÇI HANGİ GÜN?

Chelsea-Everton maçı, 13 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

CHELSEA-EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Chelsea-Everton maçı, saat 18:00'de başlayacak.

CHELSEA-EVERTON MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Chelsea ve Everton'ın karşı karşıya geleceği İngiltere Premier Lig maçı, Londra'da, Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak.

CHELSEA VS EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Chelsea ile Everton arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports kanalında canlı yayınlanacak. Chelsea-Everton FC maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Chelsea'nin muhtemel ilk 11'i: Sanchez, Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella, Santos, Fernandez, Estevao, Palmer, Garnacho, Pedro

Everton'ın muhtemel ilk 11'i: Pickford, O'Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko, Garner, Gueye, Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish, Barry