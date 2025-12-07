Hamburg-Werder Bremen maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

Almanya Bundesliga’nın 13. haftasında sahne, ligdeki dengeleri yakından etkileyebilecek kritik bir mücadeleye ev sahipliği yapıyor. Son haftalarda çıkış arayan Hamburg, taraftar desteğini arkasına alarak Werder Bremen’i konuk etmeye hazırlanıyor. Konuk ekip Werder Bremen cephesinde ise son iki maçında galibiyet yüzü göremedi ve bu kötü gidişata dur demek için Hamburg deplasmanına çıkıyor. Peki, Hamburg-Werder Bremen maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Hamburg-Werder Bremen maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

HAMBURG-WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında oynanacak Hamburg-Werder Bremen maçı 7 Aralık Pazar günü saat 17.30'da başlayacak.

HAMBURG-WERDER BREMEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Volksparkstadion'da oynanacak Hamburg-Werder Bremen maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.