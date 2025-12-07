Cremonese-Lecce maçını takip etmek için tıkla!

7 Aralık 2025 Pazar günü futbolseverler Cremonese ile Lecce arasında oynanacak Serie A karşılaşmasına odaklanmış durumda. Maçı ekran başından takip etmek isteyenlerin en çok merak ettiği sorular ise "Cremonese - Lecce maçı hangi kanalda yayınlanacak?", "Maç ne zaman ve saat kaçta başlayacak?", "Canlı maç izleme linki var mı?" şeklinde öne çıkıyor. Ligde orta sıra mücadelesi veren Cremonese, 17 puanla 11. sırada bulunuyor. Lecce ise 13 puanla 14. sırada yer alırken deplasmandan puan çıkarmayı hedefliyor. Serie A heyecanını kaçırmak istemeyen sporseverler, karşılaşmanın şifresiz olup olmadığını ve hangi platformdan canlı izlenebileceğini araştırıyor. Cremonese - Lecce maçına dair yayın bilgileri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

CREMONESE-LECCE MAÇI NE ZAMAN?

Cremonese-Lecce maçı, 7 Aralık Pazar günü oynanacak.

CREMONESE-LECCE MAÇI SAAT KAÇTA?

Cremonese-Lecce maçı, saat 14:30'da başlayacak.

CREMONESE-LECCE MAÇI HANGİ KANALDA?

Cremonese ile Lecce arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus, Tivibu Spor 1 ve S Sport 2 kanal(lar)ından canlı izlenebilecek.

CREMONESE - LECCE SERIE A MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLA