Auxerre-Metz maçı detayları | Saati, kanalı ve canlı yayın bilgileri!

Fransa Ligue 1'de heyecan dorukta! 15. haftada Auxerre ve Metz, küme düşme hattından kurtulmak için karşı karşıya geliyor. Auxerre, sadece 2 galibiyetle son sırada yer alırken, Metz de 11 puanla tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor. Bu kritik maç, iki takım için de büyük önem taşıyor. Kim galip gelecek? Heyecan dolu karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? İşte Auxerre-Metz maçı detayları...