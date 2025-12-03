Al Ahli forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, kulübü ile 2026'da bitecek olan mukavelesini 2029 yılına kadar uzattı.
2023 yılında Atalanta'dan Suudi Arabistan kulübüne 17 milyon euro'luk bedel karşılığında transfer olan Demiral, kulübü ile bir Asya Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, bir de Suudi Arabistan Süper Kupası kaldırdı.
Bu sezon Al Ahli formasıyla 16 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 1 gollük performans sergiledi.
شجاعة لا تهدأ 💪🏽— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) December 3, 2025
صلابة لا تهتز ⚔
ديميرال مستمر مع الأهلي 💚
#ديميرال_2029 pic.twitter.com/NZNjeUctPS