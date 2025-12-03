Aliağa FK'ya mağlup olan Özbelsan Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti!

Trendyol 1'inci Lig takımlarından Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında Aliağa Futbol A.Ş'ye 3-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında sahasında 2'nci Lig ekibi Aliağa Futbol'u konuk etti. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetti.

Konuk ekip 14'üncü dakikada öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Yusuf'un ortasına iyi yükselen Malik'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1. 21'inci dakikada İzmir ekibi 10 kişi kaldı. Ani gelişen Sivasspor atağında Avramovski, ceza sahasına girmek üzereyken Necati'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Burak Pakkan, pozisyonun ardından Necati'yi kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Aliağa'da 55'inci dakikada Malik, takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu golün 5 dakika sonrasında Sivasspor farkı 1'e indirdi. Orta sahada buluştuğu topla hareketlenen Avramovski, ceza sahasının hemen dışında yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.

Konuk ekipte 75'inci dakikada sahneye çıkan Mertcan Açıkgöz skoru belirledi. Kaleci Ahmet'in uzun degajında ceza sahası dışında topla buluşan Mertcan'ın yerden şutunda top ağlara gitti: 1-3. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Sivasspor sahasında Aliağa FK'ya 3-1 mağlup olarak Türkiye Kupası'na veda etti.