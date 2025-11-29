MasterChef Türkiye 28 Kasım 2025 bölümünde heyecan yine zirvedeydi. Yarışmacılar, hem takım hem bireysel dokunulmazlık oyunlarında kıyasıya mücadele etti. İzleyiciler ise “MasterChef eleme adayları kim oldu?”, “28 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?” gibi soruları araştırıyor.

MasterChef Türkiye'de 28 Kasım 2025 akşamı ekranlara gelen bölümde yarışmacılar için kritik bir aşama yaşandı. Heyecan dolu gecenin ardından eleme adayları ve dokunulmazlık kazananı belli oldu. İzleyiciler, "MasterChef 28 Kasım kim potaya gitti?" sorusunu araştırıyor. Takım mücadelesinin ardından kaybeden takım bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı. Şeflerin puanlaması ile dokunulmazlık ödülünü kazanan yarışmacı açıklandı. Daha sonra yapılan oylama ile gecenin eleme potasına giren isimleri belirlendi. Peki, MasterChef eleme adayları kimler oldu? MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, potaya kim girdi? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF 28 KASIM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2025'te günün eleme adayları Mert ve Ayla oldu.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Ödül oyununu kazanan mavi takım oldu.