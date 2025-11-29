LaLiga 2025 sezonunun önemli karşılaşmalarından biri olan Mallorca-Osasuna maçı için heyecan dorukta. Taraftarlar maçın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

LaLiga 2025 sezonunun önemli karşılaşmalarından biri olan Mallorca-Osasuna maçı için heyecan dorukta. Taraftarlar maçın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Mallorca Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta? sorusunun cevabı araştırılıyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyenler için Mallorca - Osasuna canlı izleme linki ve yayın detayları haberimizde…

MALLORCA - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN?

Mallorca - Osasuna maçı 29 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

MALLORCA-OSASUNA MAÇI SAAT KAÇTA?

La Liga Mallorca-Osasuna karşılaşması TSİ 16.00'da başlayacak.

LA LIGA MALLORCA - OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. RCD Mallorca-CA Osasuna maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

İSPANYA LA LIGA MALLORCA - OSASUNA MAÇINI CANLI İZLE

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6