Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund maçını takip etmek için tıklayın!
29 Kasım 2025 Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund maçı canlı mı yayınlanacak? Bundesliga'da sezonun önemli karşılaşmalarından biri cumartesi akşamı Bay Arena'da gerçekleşecek. Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund'u konuk ederek hem moral kazanmak hem de liderlik yarışında Bayern Münih'e baskı yapmak istiyor. Birçok kişi, B. Leverkusen - B. Dortmund maçı saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının cevabını merak ediyor. Her iki takım da Şampiyonlar Ligi'nde elde ettikleri galibiyetlerle formda görünüyor. Leverkusen ve Dortmund, Bundesliga'da üst sıraları zorlamak için sahaya çıkacak.
BAYER LEVERKUSEN-B.DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?
Bayer Leverkusen-B.Dortmund maçı, 29 Kasım Cumartesi günü (bugün) oynanacak.
B. LEVERKUSEN - B.DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?
Bayer Leverkusen-B.Dortmund maçı, saat 20:30'da başlayacak.
BUNDESLIGA BAYER LEVERKUSEN-B.DORTMUND MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Bayer Leverkusen ve B.Dortmund'un karşı karşıya geleceği Almanya Bundesliga maçı, Leverkusen'da, BayArena Stadyumu'nda oynanacak.
B. LEVERKUSEN - B. DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Bayer Leverkusen - B.Dortmund Almanya Bundesliga maçı, S Sport Plus kanalından canlı izlenebilecek. Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Bayer Leverkusen maç günü paylaşımı
Es ist 𝐓𝐎𝐏-𝐒𝐏𝐈𝐄𝐋𝐓𝐀𝐆! ❤️🔥— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) November 29, 2025
🔜 #B04BVB | #Bundesliga | #Bayer04 | #Werkself pic.twitter.com/af7S9M9YxC
Borussia Dortmund maç günü paylaşımı
⚠️ MATCHDAY im Rheinland! 🚌— Borussia Dortmund (@BVB) November 29, 2025
🆚 @bayer04fussball
🏟️ BayArena
⏰ 18:30 Uhr
🖥️ @SkySportDE
📲 #B04BVB pic.twitter.com/TIxtpldv8q
MUHTEMEL 11'LER
Bayer Leverkusen'in muhtemel ilk 11'i: Flekken, Andrich, Bade, Tapsoba, Poku, Maza, García, Grimaldo, Hofmann, Tillman, Schick
Borussia Dortmund'un muhtemel ilk 11'i: Kobel, Anton, Can, Schlotterbeck, Ryerson, Gross, Nmecha, Svensson, Chukwuemeka, Brandt, Guirassy