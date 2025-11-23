Elche-Real Madrid maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga’nın 13. haftasında sahne, haftanın en çok merak edilen maçlarından biri için hazırlanıyor. Elche, kendi taraftarı önünde ligin zirvesinde yer alan Real Madrid’i ağırlamaya hazırlanıyor. Xabi Alonso yönetiminde sezona damga vurmaya devam eden Real Madrid, milli aranın ardından sahaya çıkarak hem ritmini kaybetmemek hem de liderlik koltuğunu sağlamlaştırmak istiyor. Üstelik Madrid cephesinde merak edilen önemli detaylardan biri de genç yıldız Arda Güler’in bu karşılaşmaya ilk 11’de başlayıp başlamayacağı… Peki, Elche-Real Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?