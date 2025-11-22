Heidenheim - Mönchengladbach maçı izle: Hangi kanalda?

Bundesliga'nın 11. haftasında gözler, Heidenheim ile Mönchengladbach maçında! Son sıradaki Heidenheim, evinde ikinci galibiyetini almak için mücadele edecek. Bu sezon sadece Augsburg'a karşı kazanabilen ev sahibi, 9 puanlı Mönchengladbach'ı yenmek için sürpriz peşinde. Konuk ekip ise, düşme hattından uzaktaki yerini korumak için kritik bir galibiyet arıyor. Heidenheim - Mönchengladbach maçının detayları haberimizde...