Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda Hırvatistan, sahasında Faroe Adaları'nı 3-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

Mücadelede konuk ekip 16. dakikada Geza David Turi ile öne geçse de Hırvatistan 23'te Josko Gvardiol, 57'de Petar Musa ve 70'te Nikola Vlasic'in golleriyle karşılaşmayı çevirmeyi başardı.

Bu sonuçla Hırvatistan puanını 19'a yükseltip liderliğini pekiştirdi. Faroe Adaları ise 12 puanla üçüncü sırada kaldı.

Hırvatistan, bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Karadağ ile mücadele edecek.