Nottingham Forest-Leeds United maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Premier Lig’in 11. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren zorlu bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. City Ground’un coşkulu atmosferinde sahaya çıkacak olan Nottingham Forest, sezona istediği başlangıcı yapamasa da Sean Dyche yönetiminde yeniden ayağa kalkma çabasında. Kırmızı-beyazlılar, taraftarının desteğini arkasına alarak bu önemli mücadeleden 3 puanla ayrılmayı ve puanını 9’a yükseltmeyi amaçlıyor. Karşı cephede ise benzer şekilde çıkış arayan bir takım yer alıyor. Daniel Farke'nin çalıştırdığı Leeds United, ligde daha üst sıralara yaklaşmak için kritik bir galibiyete ihtiyaç duyuyor. Peki, Nottingham Forest-Leeds United maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?