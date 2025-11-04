UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Arsenal, deplasmanda Slavia Prag ile karşı karşıya geldi. İngiliz temsilcisi, 32. dakikada kazandığı penaltıyı Bukayo Saka ile gole çevirdi ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda Mikel Merino, dakika 46 ve 68'de fileleri sarsarak ev sahibi ekibin umutlarını bitirdi. İspanyol oyuncunun golleri ile birlikte skor atandı ve Premier Lig devi, Prag'dan 3-0 galip ayrıldı.
