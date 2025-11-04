Arsenal, Slavia Prag deplasmanında rakibini Saka ve Merino’nun golleriyle 3-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi’nde kritik bir galibiyet aldı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Arsenal, deplasmanda Slavia Prag ile karşı karşıya geldi. İngiliz temsilcisi, 32. dakikada kazandığı penaltıyı Bukayo Saka ile gole çevirdi ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda Mikel Merino, dakika 46 ve 68'de fileleri sarsarak ev sahibi ekibin umutlarını bitirdi. İspanyol oyuncunun golleri ile birlikte skor atandı ve Premier Lig devi, Prag'dan 3-0 galip ayrıldı.

