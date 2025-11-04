UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta, futbolseverlere tam bir şölen sunmaya hazırlanıyor. Avrupa futbolunun iki dev kulübü Liverpool ile Real Madrid, Anfield'da kozlarını paylaşıyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
LIVERPOOL-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanan Liverpool-Real Madrid maçı 4 Kasım Salı günü saat 23.00'te başladı.
İŞTE KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ
Liverpool: Mamardashvili, van Dijk, Konate, Bradley, Robertson, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Gravenberch, Wirtz, Ekitike
Real Madrid: Courtois, Militao, Valverde, Huijsen, Bellingham, Camavinga, Tchouameni, Arda Güler, Carreras, Vinicius, Mbappe
LIVERPOOL-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
Anfield'da oynanacak Liverpool-Real Madrid maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.