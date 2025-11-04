UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Liverpool'a konuk oluyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

LIVERPOOL-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanan Liverpool-Real Madrid maçı 4 Kasım Salı günü saat 23.00'te başladı.

İŞTE KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Liverpool: Mamardashvili, van Dijk, Konate, Bradley, Robertson, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Gravenberch, Wirtz, Ekitike

Real Madrid: Courtois, Militao, Valverde, Huijsen, Bellingham, Camavinga, Tchouameni, Arda Güler, Carreras, Vinicius, Mbappe

LIVERPOOL-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Anfield'da oynanacak Liverpool-Real Madrid maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.