Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Toulouse, evinde Le Havre'yi konuk ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma için heyecan dorukta. Stadium de Toulouse'de oynanacak maçta, ligin 9. sırasındaki ev sahibi üst sıralara tırmanmak isterken 12 puanla 11. sırada bulunan Le Havre ise rakibi Toulouse'nin yerine geçmeyi hedefliyor. Peki Toulouse - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa'nın en üst lig iLigue 1'de şampiyonluk yarışı kızıştı. Alt sıralardaki takımlar küme hattından uzaklaşmak için mücadele ederken üst sıralardaki ekipler ise zirveye tırmanmak istiyor. Puan farkının oldukça düşük olduğu ligde 11. haftada Toulouse, Le Havre'yi konuk edecek. Konuk ekip, 14 puan +2 averajla 9. sırada yer alan ev sahibi ekibe karşı 3 puan için yarışacak. Futbolseverler arama motorlarında Toulouse - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

TOULOUSE - LE HAVRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Toulouse - Le Havre maçı 2 Kasım Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye Saati İle 19.15'te başlayacak.

TOULOUSE - LE HAVRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Stadium de Toulouse'de oynanacak Toulouse - Le Havre maçı, beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.