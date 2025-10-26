Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği, Konyaspor'u sahasında ağırlıyor. Gençlerbirliği taraftarları, müsabaka öncesi Gazzeli çocuklar için sahaya oyuncak attı. Yapılan bu anlamlı hareket aynı zamanda İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma tepki olarak gösterildi.
Gençlerbirliği taraftarları Gazzeli çocukları unutmadı
Yayın Tarihi: 26.10.2025 - 18:12