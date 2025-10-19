Como-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Serie A

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Como, sahasında Juventus'u ağırlayacak. Yeni sezona etkili bir başlangıç yaparak 12 puan ile 5. sıraya yerleşen konuk ekip, zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. 4 maçtır mağlup olmayan Como ise alacağı puan veya puanlar ile üst sıralardaki yarışa ortak olmak istiyor. Peki, Como-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte mücadele ile ilgili detaylar...