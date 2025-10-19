Como-Juventus maçını takip etmek için tıklayın...
İtalya Serie A'nın 7. haftasında Como, sahasında Juventus'u ağırlayacak. Yeni sezona etkili bir başlangıç yaparak 12 puan ile 5. sıraya yerleşen konuk ekip, zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. 4 maçtır mağlup olmayan Como ise alacağı puan veya puanlar ile üst sıralardaki yarışa ortak olmak istiyor. Peki, Como-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte mücadele ile ilgili detaylar...
COMO-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İtalya Serie A'nın 7. haftasında oynanacak Como-Juventus maçı 19 Ekim Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.