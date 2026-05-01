Juventus-Hellas Verona maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Juventus, Serie A'da Şampiyonlar Ligi yarışında kritik virajda. 64 puanla 4. sıradaki juventus, 35. hafta maçında sahasında düşme hattıyla mücadele eden Hellas Verona'yı konuk ediyor. Geçen hafta Milan deplasmanından puansız dönmeyen ev sahibi, bu maçta galibiyetten başka sonuç düşünmüyor. 19 puanla 19. sırada yer alan ve düşme hattının ortasında bulunan Verona ise ligde kalma mücadelesinde son kozunu paylaşacak. Her iki takım için de kritik öneme sahip bu karşılaşma, sezon sonuna yaklaşırken puan cetvelinde büyük değişikliklere yol açabilir. Juventus - Hellas Verona maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm detaylar.