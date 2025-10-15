CANLI SKOR ANA SAYFA
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Karagümrük mesaisi! F.Bahçe'de Karagümrük mesaisi! 17:31
F.Bahçe ve G.Saray yıldız isim için karşı karşıya! F.Bahçe ve G.Saray yıldız isim için karşı karşıya! 15:56
Beşiktaş'ta Gençlerbirliği mesaisi! Beşiktaş'ta Gençlerbirliği mesaisi! 15:24
F.Bahçe'de yönetimi düşündüren sorun! F.Bahçe'de yönetimi düşündüren sorun! 15:06
Yalçın'dan flaş karar! Rıdvan Yılmaz... Yalçın'dan flaş karar! Rıdvan Yılmaz... 14:48
Galatasaray'dan orta saha takviyesi! Galatasaray'dan orta saha takviyesi! 14:08
Daha Eski
Saran yeni takım kaptanını açıkladı! Mert Hakan Yandaş... Saran yeni takım kaptanını açıkladı! Mert Hakan Yandaş... 12:19
Saran açıkladı: Cenk Tosun ve İrfan Can... Saran açıkladı: Cenk Tosun ve İrfan Can... 12:01
"Kerem'in sözleşmesini inceledik ve..." "Kerem'in sözleşmesini inceledik ve..." 11:45
"F.Bahçe'nin hainleri bize çok zarar verdi" "F.Bahçe'nin hainleri bize çok zarar verdi" 11:33
Galatasaray devleri solladı! Avrupa'da ilk 4'e girdi Galatasaray devleri solladı! Avrupa'da ilk 4'e girdi 10:39
Fenerbahçe'de 2 isme son uyarı! Tedesco ve yönetim... Fenerbahçe'de 2 isme son uyarı! Tedesco ve yönetim... 09:23
Kadınlar Futbolunda Trabzonspor Beşiktaş'ı 2-1 yendi!
Arda Güler'den flaş Mbappe sözleri!
Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı izle! Eşref Rüya 19. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
15 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto çekilişi nasıl sorgulanır? (MPİ sorgulama ekranı)