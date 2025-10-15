Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yendi.
Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan maçta siyah-beyazlılar, 44. dakikada Ecemnur Öztürk'ün golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarı, bu skorla sonuçlandı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Trabzonspor, 54. dakikada Birgül Sadıkoğlu'nun golüyle beraberliği yakaladı: 1-1.
Golden sonra da baskısını sürdüren bordo-mavililer, 57. dakikada Natalia'nın fileleri havalandırmasıyla 2-1 öne geçti.
Karşılaşma, bu skorla sona erdi.