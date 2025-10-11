Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda İtalya, deplasmanda Estonya’yı 3-1 mağlup etti. Konuk ekip, rahat bir oyunla aldığı galibiyetle puanını 12’ye yükselterek grup ikinciliğini sürdürdü.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İtalya, deplasmanda Estonya'yı 3-1 yendi. Konuk ekip, aldığı galibiyetle puanını 12'ye yükselterek grup ikinciliğini sürdürdü.

Maça hızlı başlayan İtalya, 4. dakikada Moise Kean'in Dimarco'nun asistinde attığı golle öne geçti. 30. dakikada Retegui penaltı vuruşundan yararlanamadı ancak 38. dakikada Orsolini'nin hazırladığı pozisyonda farkı ikiye çıkardı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda oyun kontrolünü elinde tutan İtalya, 74. dakikada Esposito'nun golüyle skoru 3-0 yaptı. Ev sahibi Estonya, 76. dakikada Sappinen ile farkı bire indirse de geri dönmeyi başaramadı.

Bu sonuçla İtalya, gruptaki 5. maçında 4. galibiyetini alarak 12 puana ulaştı. Estonya ise 3 puanda kalarak 4. sıradaki yerini korudu. Lider Norveç, 18 puanla zirvedeki konumunu sürdürdü.