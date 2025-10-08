UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde heyecan başlıyor! Turnuvanın ilk haftasında Manchester United, Valerenga ağırlayacak. Sahasında hata yapmak istemeyen İngiltere temsilcisi, turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor. Norveç ekibi ise zorlu deplasmanda sahaya çıkıyor. İngiliz ekibi, sezonun ilk Avrupa sınavında 3 puanla başlayarak Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir performans sergilemeyi amaçlıyor. Futbolseverler büyük bir merakla, "Manchester United-Valerenga maçı canlı izle" ve "Manchester United-Valerenga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorularını araştırıyor.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında Manchester United sahasında Valerenga'yı konuk edecek. İngiltere temsilcisi, taraftar desteğini arkasına alarak güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak. Turnuvaya iddialı bir başlangıç yapmayı hedefleyen ev sahibi ekip, ilk maçta hata yapmak istemiyor. Valerenga ise zorlu deplasmanda puan ya da puanlar alarak Şampiyonlar Ligi'ne etkili başlamanın planlarını yapıyor. Futbolseverler ise merakla, "Manchester United-Valerenga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

MANCHESTER UNITED-VALERENGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. haftasında oynanacak Manchester United-Valerenga maçı 8 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Leigh Sports Village Company'de oynanacak Manchester United-Valerenga maçı Disney+ ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.