Caner Erkin kadro dışı mı bırakıldı? Sakaryaspor, Caner Erkin ve Burak Altıparmak'ı, Pendikspor maçında sergiledikleri centilmenlik dışı tutumlar nedeniyle kadro dışı bıraktı. Caner Erkin neden kadro dışı bırakıldı? Kulüp, açıklamasında, Sakaryaspor'un birlik, kardeşlik ve ahlaki değerlerinin öncelikli olduğunu belirtti. Peki, Caner Erkin kadro dışı mı bırakıldı? Caner Erkin neden kadro dışı bırakıldı? Detaylar haberimizde...

CANER ERKİN KADRO DIŞI MI BIRAKILDI?

Kulüpten yapılan açıklamada, Sakaryaspor'un yarım asrı aşan tarihiyle yalnızca sahada kazandığı zaferlerle değil, kulübün benimsediği ahlaki değerler, saygı ve kardeşlik kültürüyle de Türk futbolunun en önemli camialarından birisi olduğu kaydedildi. Yeşil-siyah formanın göğsünde taşıdığı armanın, sadece bir logo değil, aynı zamanda taraftarın yüreğinde dostluğun, birlikteliğin, azmin, mücadelenin ve ahlaklı nesiller yetiştirilmesinin simgesi olduğu vurgulanan açıklamada, Sakaryaspor çatısı altında mücadele eden her futbolcunun, kardeşlik ve dayanışma ilkeleriyle hareket etmesinin esas olduğu belirtildi. Açıklamada, hiçbir bireysel davranışın takım bütünlüğünün ve kulüp kültürünün önüne geçemeyeceğinin altı çizilerek, "Futbolcularımızın bu tutumu, teknik ekibimiz, yönetimimiz ve taraftarımız tarafından asla kabul edilmeyecektir. Bu minvalde kulübümüz yönetim kurulunca alınan karar doğrultusunda dün akşam oynadığımız maç (Pendikspor) esnasında centilmenlik ve takım ruhuna aykırı harekette bulunan futbolcularımız Caner Erkin ve Burak Altıparmak kadro dışı bırakılmıştır. Bilinmelidir ki bizim için esas olan, saha içinde ve dışında Sakaryaspor armasını gururla taşıyacak, kulübümüzün şanına uygun davranacak bir birlikteliktir." ifadelerine yer verildi.