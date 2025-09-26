Fenerbahçe'de kritik toplantı! Sadettin Saran ve Tedesco...
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saadettin Saran, sarı-lacivertli futbolcularla bir araya geldi. Toplantıda Tedesco ve Devin Özek yer almadı. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ
Yayın Tarihi: 26.09.2025 - 15:22 Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 - 15:34
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takımı ile bir araya gelerek futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi.
Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Burada futbolcularla bir araya gelen Saran ve Torunoğulları, futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi.