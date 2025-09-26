Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saadettin Saran, sarı-lacivertli futbolcularla bir araya geldi. Toplantıda Tedesco ve Devin Özek yer almadı. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takımı ile bir araya gelerek futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi.

