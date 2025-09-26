Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Bordo mavililer, İstanbul yolculuğu öncesi hazırlıklarını 26 Eylül Cuma günü 11.00'de teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladığını duyurdu.
Trabzonspor'da Fatih Karagümrük maçı antrenmanları tamamlandı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynayacağı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının antrenmanlarını tamamladı. İşte detaylar... | Son dakika TS spor haberleri
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 26.09.2025 - 14:27