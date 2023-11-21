Steam'de Türk lirası devri kapandı! Dolara geçiş sonrası oyun fiyatları uçtu

Dünyada milyonlarca oyunseverin adresi olan Steam'de Türk lirasından dolara geçiş yapıldı. Geçiş sonrası oyun fiyatlarında ciddi bir artış meydana gelirken, Türk oyuncuların da oyun alma konusundaki endişeleri gerçeğe dönüştü...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 21.11.2023- 20:54 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023- 20:55