FIFA THE BEST 2023 ÖDÜLLERİ | FIFA The Best 2023 ödülünü kim kazandı? FIFPro 11'de kimler yer aldı?

Her yıl muhteşem ödül töreni ile sahibini bulan FIFA The Best ödülleri sahibini buldu. Messi, Mbappe, Hakimi, Modric, Benzema gibi isimlerin yer aldığı ödül töreninde Adriana Lima'da yer aldı. Peki, FIFA The Best 2023 ödülünü kim kazandı? FIFPro 11'de kimler yer aldı?

FIFA THE BEST 2023 KAZANANI - Dünyanın en iyi futbolcularına verilen ödüllerden biri olan Fifa The Best ödülleri sahibini buldu. Dünya Kupası'nda finalde karşılaşan Messi ve Mbappe, Ballon D'or sahibi Benzema, ilerleyen yaşına rağmen performansını zirvede tutan Modric de ödülü kazanması beklenen isimler arasında yer aldı. Sporseverler arama motorlarında FIFA The Best ödülleri ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, The Best ödülünü kim kazandı? 2023 FIFA The Best ödülünü kazanan isim belli oldu mu?

2023 FIFA THE BEST ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Her yıl sporseverlerin ilgi ile takip ettiği FIFA The Best ödüllerinde efsane futbolcu Pele'de anılırken, kazanan isim belli oldu. Dünya Kupası'nda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Lionel Messi, en iyi erkek futbolcu ödülünü kazanan isim oldu. En iyi kadın futbolcu ödülünü ise Alexia Putellas kazandı.

EN İYİ 11'DE KİMLER VAR? FIFA FIFPro Erkekler 11

Yılın en iyi futbolcularından kurulu 11 belli oldu. Courtois, Hakimi, Van Dijk, Cancelo, De Bruyne, Casemiro, Modric, Messi, Benzema, Haaland, Mbappe gibi isimlerden kurulu 11'de Cristiano Ronaldo yer almadı.

Kadınlar en iyi 11 ise şu şekilde;

Endler, Bronze, Williamson, Renard, Leon, Walsh, Putellas, Oberdorf, Kerr, Morgan, Mead

FIFA taraftar ödülünü Arjantin alırken, Fair Play ödülüne Luka Lochoshvili layık görüldü. En İyi FIFA Erkek Antrenörü ise Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanan Lionel Scaloni elde etti. Kadınlarda en iyi antrenör ise Sarina Wiegman oldu. En İyi FIFA Erkek Kalecisi Arjantin ile finalde muhteşem bir performans ortaya koyan Emiliano Martinez oldu. En İyi FIFA Kadın Kalecisi Mary Earps olarak açıklandı.

