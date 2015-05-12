SAHAMIZDA YENİLMEK İSTEMİYORUZ

Bizim de kendimize göre hedeflerimiz var, bizim de kalan bu dört maçı çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Şu ana kadar iyi bir grafik çizdik, onu devam ettirmek istiyoruz, kendi sahamızda kesinlikle mağlup olmak istemiyoruz. Her şeyden önce bizim burada oynayacağımız oyun, alacağımız galibiyet çok önemli. Galatasaray'ın gücünü biliyoruz, oynadığı maçları biliyoruz. Telafisi olmayan maçlar oynuyor, bizim maçında öyle olması gerekiyor. Biz kesinlikle kendi sahamızdan iyi bir şekilde ayrılacağız.

SADIKU VE SİNAN'IN SAKATLIĞI VAR

Sadıku'nun sakatlığı var. Onun olmaması bizim için büyük bir dezavantaj oldu, çünkü oyunun başlangıcında ve gidişatında Sadıku çok önemliydi bizim için ve maç için. Onun dışında Sinan'ın da bir sakatlığı var, herhalde onu da kadroya almayacağız.