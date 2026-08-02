Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu atağı! Aziz Yıldırım bizzat devrede
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertli ekibin daha önce de gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu ile iletişime geçtiği aktarılırken, Başkan Aziz Yıldırım'ın transfer için bizzat devrede olduğu belirtildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, vites düşürmüyor. Vedat Muriç, Nathan Ake ve Mason Greenwood'un ardından şimdi de Hakan Çalhanoğlu'na çubuklu formayı giydirmek isteyen sarı-lacivertliler, hem milli oyuncuyla hem de kulübü Inter'le görüşmelere başladı.
Futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer'in Rafael Leao için gittiği Milano'da Hakan konusunda da Inter'le bir toplantı yaptığı kaydedildi.
Sözleşmesi 2027'de bitecek olan tecrübeli orta saha için Inter açık kapı bıraktı.
Serie A'nın son şampiyonu, kapıyı 20 milyon eurodan açtı.
Fenerbahçe cephesi ise 15 milyon euroya bu transferi bitirmeyi hedefliyor.
Fotomaç'ın haberine göre, Hakan'la başkan Aziz Yıldırım'ın görüştüğü ve "Fenerbahçe'de forma giymek istiyorum" dediği de gelen iddialar arasında.
Sarı-lacivertliler, kısa süre içinde 32 yaşındaki orta sahaya çubuklu formayı giydirmeyi planlıyor. Transferin önümüzdeki hafta sonuna kadar sonuçlanması bekleniyor.
6 VE 8 OYNUYOR
Hakan Çalhanoğlu orta sahada 6 ve 8 numarada oynayabiliyor. Çift yönlü oynayabilen tecrübeli futbolcu, hem hücumda hem de savunmada etkili olabiliyor. Duran toplarda da son derece etkili olan milli yıldız, frikikten attığı şık gollerle beğeni topluyor.
YERLİ AVANTAJI SAĞLAYACAK
Yabancı kuralından dolayı Hakan Çalhanoğlu, sarılacivertli kulübe büyük avantaj sağlayacak. Tecrübeli futbolcunun hem yerli olması hem de milli takım kaptanı olması nedeniyle kadroya güç katabileceği vurgulandı.
İKİNCİ KAPTAN OLACAK
Fenerbahçe, yabancı kuralından dolayı Fred'le yollarını ayıracak. Brezilyalının sözleşmesi feshedildiği an Hakan Çalhanoğlu'nun da İstanbul'a getirilmesi planlanıyor. Milli futbolcuya ayrıca; takımın ikinci kaptanlığı verilecek. Skriniar'dan sonraki kaptan Hakan Çalhanoğlu olacak.