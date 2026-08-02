Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu atağı! Aziz Yıldırım bizzat devrede

Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu atağı! Aziz Yıldırım bizzat devrede Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertli ekibin daha önce de gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu ile iletişime geçtiği aktarılırken, Başkan Aziz Yıldırım'ın transfer için bizzat devrede olduğu belirtildi. İşte detaylar... (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri







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Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, vites düşürmüyor. Vedat Muriç, Nathan Ake ve Mason Greenwood'un ardından şimdi de Hakan Çalhanoğlu'na çubuklu formayı giydirmek isteyen sarı-lacivertliler, hem milli oyuncuyla hem de kulübü Inter'le görüşmelere başladı.

Futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer'in Rafael Leao için gittiği Milano'da Hakan konusunda da Inter'le bir toplantı yaptığı kaydedildi.