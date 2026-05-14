KİRALAMA YÖNTEMİ Milan'dan yıllık 15 milyon euro civarında bir maaş kazanan Portekizli sol kanatın bonservis bedelinin ise 50 milyon euroya yakın olduğu vurgulandı. Ancak Hakan Safi ve ekibinin, Leao'yu kiralama yöntemiyle kadroya katmaya çalıştığı aktarıldı. Görüşmelerin ilerleyen günlerde süreceği dile getirildi. Leao'yu Avrupa'da birçok kulübün yakından takip ettiği ve 2026 Dünya Kupası başlayana kadar sürecin sonlandırılmasının istendiği bildirildi.