Menajerlerden Fenerbahçe'nin başkan adaylarına transfer önerisi!
Fenerbahçe'nin iki başkan adayı Aziz Yıldırım ve Hakan Safi seçimi kazandıracak transferler için çalışmalarını sürdürürken iki isme menajerlerden transfer önerisi geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 14.05.2026 06:40
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi menajerler de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi ile görüşme trafiğinde.
Sabah'ın haberine göre, iki isme son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Napoli forması giyen 33 yaşındaki Romelu Lukaku önerildi.
2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli santrfor için İtalyan kulübünün, 15 milyon Euro olarak belirlediği bonservis konusunda esnek davranabileceği konuşuluyor.