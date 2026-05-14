Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'ye bedava dünya yıldızı! 2 başkan adayı da onu istiyor

Fenerbahçe'ye bedava dünya yıldızı! 2 başkan adayı da onu istiyor Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en ses getirecek hamlelerinden biri için düğmeye bastı. Sarı-lacivertlilerin, Juventus'un Sırp golcüsü Dusan Vlahovic için girişimlere başladığı öğrenildi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki yıldızın, kariyerine dair gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu belirtilirken taraflar arasında kısa süre içinde resmi temasların başlaması bekleniyor. Detaylar haberimizde... Fenerbahçe Haberleri







ABONE OL

Forvet hattını mutlaka güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de Juventus'un Sırp yıldızı Dusan Vlahovic'in ismi öne çıktı. İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 26 yaşındaki forvetin transfere hazır olduğu kaydedildi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Juventus'tan da sözleşme teklifi alan Vlahovic'in diğer kulüplerden gelecek hamlelere göre hareket edeceği bildirildi. Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, Vlahovic'in durumunu yakından takip ediyor. Golcü transferini kısa sürede bitirmeyi amaçlıyor.