Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı isteği: Hakan Çalhanoğlu!

Fenerbahçe'de seçim atmosferi transfer gündemine de yansıdı. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için temaslarda bulundu. İki ismin de 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadroya katarak hem taraftara büyük bir mesaj vermek hem de ezeli rakip Galatasaray'a transfer çalımı atmak istediği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde gelişmeler merakla takip ediliyor.