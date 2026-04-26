Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki dev derbide Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, karşılaşma öncesi konuştu.

İtalyan teknik adam, "Aklımızın temiz ve net olması gerekiyor. Galatasaray'ın önde baskı yaparak başlayacağını düşünüyorum. Futbol oynamalıyız. Dikine bir şekilde kendi oyunumuzu oynayacağız. Bazı anlarda acı çekip bunun üstesinden gelebilmeyiz. Marco Asensio hazır değildi. Yetiştirebilmek için elimizden geleni denedik ama biraz daha zamana ihtiyacı var. Son günlerde Marco Asensio ile konuştuk. Yetiştirebilmek için çok denedik. Bİraz daha zamana ihtiyacı var. Sağlık ekibiyle, doktorlarla görüşürüm. Aynı zamanda oyuncuyu da dinlerim, bu çok önemli. Asensio'yu riske atamayız, 5-6 ay sakatlanacağı bir riski alamayız. İlk 11'i belirlerken goller atmayı, maçı kazanmayı düşündüm." dedi.