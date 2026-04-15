NUNEZ GELMEYE SICAK Sarı-lacivertlilerin bir diğer forvet adayı da Darwin Nunez oldu. Ara transferde gündemde olan Uruguaylı yıldız, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'le kontratı 2028'de bitecek olmasına karşın ayrılmak isteyen 26 yaşındaki forvetin Avrupa'ya dönmeyi planladığı aktarıldı. Yabancı kuralı nedeniyle kadroya yazılmayan Nunez, Fenerbahçe'ye olumlu yaklaşıyor. Nunez ve Al Hilal'le temasa geçildiği kaydedildi.