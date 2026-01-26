Kolo Muani KİMDİR? Kolo Muani kaç yaşında ve nereli? İstatistikleri
Hızlı oyunu, güçlü fiziği ve teknik becerileriyle öne çıkan Randal Kolo Muani, transfer kulislerinin en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Zaman zaman Türk ekipleriyle de anılan başarılı futbolcu hakkında; yaşı, kökeni ve futbol geçmişi merak ediliyor. Özellikle Kolo Muani'nin güncel piyasa değeri futbol kamuoyunun ilgisini çekerken, kariyeri boyunca ortaya koyduğu performans ve istatistikler de yakından takip ediliyor. Peki, Kolo Muani kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...
KOLO MUANI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Randal Kolo Muani, 5 Aralık 1998 tarihinde Fransa'nın Bondy bölgesinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine İngiltere'de devam eden 27 yaşındaki Kolo Muani, 1,87 metrelik boyu ile dikkat çekiyor.
KOLO MUANI MEVKİSİ NE?
Hızı ve çalım becerisiyle hücum yollarında etkili bir isim olmayı başaran Kolo Muani, santrafor mevkisinde oynuyor. Ayrıca, sağ kanat ve sol kanat bölgelerinde de oynayabilen Kolo Muani sağ ayağını kullanıyor.
KOLO MUANI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Profesyonel futbolculuk kariyerine 2016 yılında Nantes B takımında başlayan ve 2018 senesinde Nantes'in yolunu tutan Kolo Muani kariyer basamaklarını hızla yükseldi. 2019-2020 sezonunu Boulogne'de kiralık olarak geçirdikten sonra 2022'de Eintracht Frankfurt'a transfer olan başarılı isim, bir sonraki sezon PSG'ye transfer oldu.
Paris Saint-Germain'de beklenilen performansı vermekte zorlanan Kolo Muani, 2025 yılında Juventus'ta kiralık olarak oynarken, 1 Eylül 2025 tarihi itibariyle Tottenham'ın kiralık futbolcusu olarak kariyerine devam ediyor.
KOLO MUANI İSTATİSTİKLERİ
Fransa, İtalya ve İngiltere'de önemli maçlarda sahne alan Kolo Muani'nin istatistikleri şu şekilde:
-313 maç -94 gol -55 asist
Aslen Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı olan Kolo Muani, Fransa Milli Takımı'nı tercih etti. Didier Deschamps yönetiminde 31 maçta süre bulan Kolo Muani, bu karşılaşmalarda 9 gol 4 asist yaparken, Dünya Kupası finalinde son dakikada Arjantin'e kaçırdığı golle akıllarda kaldı.
KOLO MUANI PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Kolo Muani piyasa değeri 25 milyon euro.