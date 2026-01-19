Haberler Fenerbahçe Haberleri En-Nesyri gözyaşlarına hakim olamadı! Kupanın kaçması sonrası büyük hayal kırıklığı yaşadı

En-Nesyri gözyaşlarına hakim olamadı! Kupanın kaçması sonrası büyük hayal kırıklığı yaşadı Ev sahibi Fas, Rabat'taki dev finalde Senegal'e uzatmalarda boyun eğdi. Kupanın kaçmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Youssef En-Nesyri'nin yaşadığı büyük hayal kırıklığı dünya basınında yankı buldu. İşte detaylar...







35. Afrika Uluslar Kupası finali, futbolseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Rabat'taki 69 bin 500 kapasiteli Prens Moulay Abdellah Stadyumu'nda oynanan dev mücadelede Senegal, uzatma dakikalarında bulduğu golle Fas'ı 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Finalde ev sahibi olmanın avantajını sahaya yansıtmak isteyen Fas, tribün desteğine rağmen aradığı golü bulamadı. Uzatmalarda gelen Senegal golü, stadyumda büyük bir sessizlik yaratırken kupaya uzanan taraf Batı Afrika temsilcisi oldu.