Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Maç öncesi sarı lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bizim için lig tablosu önemli değil. Sıralama hakkında konuşmak için çok erken. Biz sahaya çıktığımızda her zaman iyi oyun sergilemek istiyoruz. Fenerbahçe'ye geldiğimin ikinci maçı Alanyaspor'laydı. Tam bir teknik direktör takımı, zor bir maç olacak."

"Sebastian Szymanski (transfer) ile ilgili dedikodular hakkında yorum yapmıyorum. Bir ağrı hissetti ve biz de onu riske etmek istemedik."