Haberler Fenerbahçe Haberleri TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Beraldo bombası!

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Beraldo bombası! Transfer döneminin en hızlı takımlarından Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertliler, PSG forması giyen Lucas Beraldo'yu kadrosuna katmak için kolları sıvadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri







ABONE OL

F.Bahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor... Hem gelecek hem de ayrılacak olan oyuncularla ilgili yoğun bir mesai harcanıyor.

Fotomaç'ın haberine göre, Tedesco'nun kadroda düşünmediği isimlerin yanı sıra; takımın banko oyuncularına da teklifler geliyor.