Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Marco Asensio, performansıyla kısa sürede hem taraftarın hem de ligin en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Derbi atmosferi yaklaşırken Marca'ya geniş bir röportaj veren yıldız futbolcu; İstanbul'a adaptasyon sürecini, Fenerbahçe'ye geliş hikayesini, kariyerindeki dönüm noktalarını ve milli takım hedeflerini tüm açıklığıyla anlattı.

"İSTANBUL YOĞUN AMA BÜYÜLEYİCİ" Asensio, İstanbul'daki yaşamın kendisini olumlu etkilediğini belirterek, "Şehre yavaş yavaş alışıyoruz. Artık bir evimiz var ve bu istikrar çok önemli. İnsanlar çok nazik, çok ilgili… Futbol tutkusu ise gerçekten inanılmaz; hem iç sahada hem deplasmanda büyüleyici bir atmosfer var." dedi.