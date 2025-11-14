Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'ye Barcelona'dan bir transfer daha! Lewandowski'nin ardından...

Fenerbahçe'ye Barcelona'dan bir transfer daha! Lewandowski'nin ardından... Fenerbahçe'de ara transfer dönemine kısa bir süre kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, Barcelona forması giyen Robert Lewandowski'nin yanı sıra sürpriz bir isim için daha harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri









Üst üste aldığı başarılı sonuçlarla, dikkat çeken Fenerbahçe, sezonun geri kalanında sıkıntı yaşamamak için devre arasında takımı güçlendirme kararı aldı. En az üç bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerde öncelikli hedef; santrfor ve stoper.

Fotomaç'ın haberine göre; yönetimin ve Tedesco'nun bir numaralı golcü adayı ise Barcelona'nın Polonyalı süper starı Robert Lewandowski. Lewa'nın menajeriyle ilk temas kuruldu.