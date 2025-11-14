Fenerbahçe'ye Barcelona'dan bir transfer daha! Lewandowski'nin ardından...
Fenerbahçe'de ara transfer dönemine kısa bir süre kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, Barcelona forması giyen Robert Lewandowski'nin yanı sıra sürpriz bir isim için daha harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Üst üste aldığı başarılı sonuçlarla, dikkat çeken Fenerbahçe, sezonun geri kalanında sıkıntı yaşamamak için devre arasında takımı güçlendirme kararı aldı. En az üç bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerde öncelikli hedef; santrfor ve stoper.
Fotomaç'ın haberine göre; yönetimin ve Tedesco'nun bir numaralı golcü adayı ise Barcelona'nın Polonyalı süper starı Robert Lewandowski. Lewa'nın menajeriyle ilk temas kuruldu.
DÜZENLİ FORMA GİYEMİYOR
Skriniar'ın yanına kaliteli bir stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin bu bölge için düşündüğü isim de Barcelona'dan Andreas Christensen. Katalan ekibinde düzenli forma giyemediği için ayrılmaya sıcak bakan 29 yaşındaki Danimarkalı oyuncu için de resmi teklif yapılacak. Christensen'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yönetim, Barcelona'nın iki yıldızına ocak ayında sarı-lacivertli formayı giydirmek istiyor.
ROTASYONDA KALIYOR
2022'de Chelsea'den bedelsiz olarak transfer edilen Andreas Christensen, bu sezon Barcelona'yla 10 maçta görev yaptı. Bu karşılaşmalarda 342 dakika sahada kalan Danimarkalı oyuncu, sadece 3 mücadelede 90 dakika görev yapabildi.
OPSİYONU BULUNUYOR
Barcelona ile sözleşmesi her ne kadar sezon sonunda bitse de Robert Lewandowski'nin Katalanlarla 1 yıl opsiyonu bulunuyor.
BU SEZON 7 GOL ATTI
Barcelona ile bu sezon La Liga'da 9 maça çıkan ve 449 dakika sahada kalan Lewandowski, 7 kez fileleri havalandırdı ve 64 dakika bir gol attı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 karşılaşmaya çıkan Lewa, gol atamadı.
MILAN DA TAKİPTE
İspanyol medyasından Mundo Deportivo, "Lewandowski'nin ismi; ocak ayında Fenerbahçe, temmuz ayında ise Milan'la anılıyor" başlığı ile Polonyalının Barcelona'dan ayrılığının yakın olduğunu duyurdu.