Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! İşte o yıldız

Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! İşte o yıldız Fenerbahçe'de ara transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Ocak ayında iddialı hamleler yapmaya hazırlanan sarı lacivertlilerin, çok konuşulacak bir yıldızın peşinde olduğu ortaya çıktı. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri









ABONE OL

Ara transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.

Takvim'in haberine göre, Avrupa devlerinin radarındaki Quinten Timber için Fenerbahçe'nin hamle yaptığı öğrenildi. Kanarya'nın Hollandalı futbolcunun şartlarını sorduğu bilgisi paylaşıldı.