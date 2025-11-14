Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! İşte o yıldız
Fenerbahçe'de ara transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Ocak ayında iddialı hamleler yapmaya hazırlanan sarı lacivertlilerin, çok konuşulacak bir yıldızın peşinde olduğu ortaya çıktı. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Ara transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.
Takvim'in haberine göre, Avrupa devlerinin radarındaki Quinten Timber için Fenerbahçe'nin hamle yaptığı öğrenildi. Kanarya'nın Hollandalı futbolcunun şartlarını sorduğu bilgisi paylaşıldı.
Feyenoord forması giyen Hollandalı orta saha oyuncusu için Milan, Roma, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund ve Marsilya da devrede. Sarı-lacivertliler, bu güçlü rakiplerine rağmen 24 yaşındaki yıldızın transfer yarışına dahil oldu.
Feyenoord ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Timber, kulübünün en değerli isimlerinden biri. Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan başarılı futbolcu, hem savunma hem hücum yönüyle dikkat çekiyor.
Timber, güçlü fiziği, teknik becerisi ve oyun görüşüyle birçok Avrupa kulübünün radarına girdi. La Liga, Premier Lig ve Bundesliga'dan talipleri bulunan Quinten Timber, profesyonel kariyerinde şimdiye kadar 280 maçta forma giyip 31 gol ve 37 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe cephesi ise oyuncunun şartlarını öğrenerek transferde fırsat kolluyor. Yönetim, Avrupa devleriyle yarışta geri adım atmamakta kararlı.
Bu sezon 14 karşılaşmada forma giyen Timber 2 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi. 24 yaşındaki oyuncu Feyenoord'da 4. sezonunu geçiriyor.